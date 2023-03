Incidente con lo scooter a Marzamemi, muore un 17enne, Samuel Cilia

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte a Marzamemi. A perdere la vita un 17enne, Samuel Cilia. L’incidente lungo la bretella che da contrada Forte porta alla rotorna della Finanza, all’ingresso del borgo marinaro.

SAMUEL CILIA, UN TRAGICO IMPATTO

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui era in sella sbattendo contro uno palo della segnaletica verticale. La caduta gli avrebbe provocato delle gravi lesioni, vani i tentativi degli operatori di tenerlo in vita. Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri e la Polizia Municipale di Pachino.