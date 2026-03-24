Incidente autonomo sulla Sp.20: ferito trasportato all’ospedale

Un incidente stradale autonomo si è verificato lungo la strada provinciale nei pressi del centro Seia, tra Comiso e Santa Croce. Il conducente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la Strada Provinciale 20, finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi.

L’incidente è avvenuto nella zona del Centro Seia e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Dopo l’impatto, il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario giunto sul posto.

L’uomo è stato quindi trasportato al Ospedale Guzzardi per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le condizioni dettagliate del ferito. Le cause della perdita di controllo restano in corso di accertamento.

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le autorità competenti per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la carreggiata, al fine di evitare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.

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