Incidente autonomo sulla Modica-Marina: uomo colto da un malore alla guida

Momenti di paura stamani sulla strada provinciale Modica-Marina di Modica. Un imprenditore di Scicli titolare di una pizzeria-ristorante nei pressi di Sampieri, è stato colto probabilmente da un malore mentre si trovava alla guida della propria auto all’altezza dell’intersezione fra l’arteria provinciale e quella autostradale, nella zona di contrada Zappulla, intorno alle 11:50.

La compagna dell’uomo, presente in auto, ha agito prontamente riuscendo a fermare il veicolo con il freno a mano, evitando un probabile incidente e consentendo l’intervento dei soccorsi.

Soccorsi immediati e trasporto in ospedale

Sul posto è giunto l’elisoccorso, mentre l’ambulanza del 118 ha optato per il trasporto d’urgenza dell’imprenditore all’Ospedale Maggiore Nino Baglieri. Successivamente, l’uomo è stato trasferito al Giovanni Paolo II di Ragusa. Oltre al personale medico, è intervenuta il personale della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

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