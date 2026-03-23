Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
Incidente autonomo sulla Modica-Marina: uomo colto da un malore alla guida
23 Mar 2026 16:24
Momenti di paura stamani sulla strada provinciale Modica-Marina di Modica. Un imprenditore di Scicli titolare di una pizzeria-ristorante nei pressi di Sampieri, è stato colto probabilmente da un malore mentre si trovava alla guida della propria auto all’altezza dell’intersezione fra l’arteria provinciale e quella autostradale, nella zona di contrada Zappulla, intorno alle 11:50.
La compagna dell’uomo, presente in auto, ha agito prontamente riuscendo a fermare il veicolo con il freno a mano, evitando un probabile incidente e consentendo l’intervento dei soccorsi.
Soccorsi immediati e trasporto in ospedale
Sul posto è giunto l’elisoccorso, mentre l’ambulanza del 118 ha optato per il trasporto d’urgenza dell’imprenditore all’Ospedale Maggiore Nino Baglieri. Successivamente, l’uomo è stato trasferito al Giovanni Paolo II di Ragusa. Oltre al personale medico, è intervenuta il personale della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.
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