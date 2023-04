Incidente alle porte di Scicli. Ferito il giovane che era alla guida dell’auto

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente autonomo che si è verificato poco prima delle 15 sulla provinciale che collega Modica con Scicli. Prima della serie dei tornanti di contrada Spana un giovane professionista, che viaggiava a bordo di una golf wolkswagen, è incappato nell’incidente rimanendo ferito.

Per cause in corso di accertamento l’auto avrebbe “toccato” il muro che delimita la carreggiata e successivamente si sarebbe capovolta. Sul posto, scattato l’allarme, si è portata l’equipe del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Da una prima ricognizione le condizioni del giovane professionista, sciclitano, non desterebbero preoccupazioni. Sul posto per rilevare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani del locale comando di Polizia locale di Scicli che hanno pure garantito la viabilità nel tratto di strada, unica via in entrata ed in uscita dal paese dal versante collinare della Spana.

Foto: Franco Assenza