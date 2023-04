Incidente a Scoglitti: due auto si scontrano. Due feriti

Un incidente stradale si è verificato stasera in via Napoli a Scoglitti. Uno scontro fra una BMW 118 e una Peugeot 207 ha causato due feriti lievi. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Le due auto coinvolte nell’incidente presentavano danni piuttosto ingenti. Fortunatamente, i feriti sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale per le necessarie cure mediche. Si tratta di due persone con ferite lievi, che non dovrebbero correre pericoli per la loro incolumità.

L’incidente è stato gestito dalla Polizia Municipale di Vittoria, che ha effettuato i rilievi del caso e ha avviato le indagini per stabilire le cause dell’incidente. Al momento non si conoscono le circostanze dell’accaduto, ma si sa che gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. ricerca fotografica di Franco Assenza