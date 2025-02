Incidente a Ragusa, due auto coinvolte

Nella serata di ieri, 1° febbraio 2025, si è verificato un incidente stradale a Ragusa, all’incrocio tra via Benedetto Croce e via Sacerdote Di Giacomo. Due veicoli sono entrati in collisione; fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, i conducenti hanno riportato solo lievi escoriazioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari.

Secondo quanto riportato da testimoni, l’incidente è avvenuto intorno alle 22:00. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La Polizia Municipale di Ragusa ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e rilievo, garantendo la sicurezza nell’area interessata. foto di Salvo Bracchitta

