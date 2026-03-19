Incidente a Modica: scooter contro Yaris, giovane trasportata al Maggiore

Incidente stradale questa mattina in pieno centro a Modica, dove uno scooter si è scontrato con una Yaris causando il ferimento di una giovane ragazza. L’impatto, avvenuto in corso Umberto, ha provocato una frattura alla gamba della ragazza, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Maggiore di Modica per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la gestione del traffico, temporaneamente bloccato a causa dell’incidente. Lo scontro sarebbe avvenuto per cause in corso di accertamento dalle autorità competenti.

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