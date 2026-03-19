L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
Incidente a Modica: scooter contro Yaris, giovane trasportata al Maggiore
19 Mar 2026 10:07
Incidente stradale questa mattina in pieno centro a Modica, dove uno scooter si è scontrato con una Yaris causando il ferimento di una giovane ragazza. L’impatto, avvenuto in corso Umberto, ha provocato una frattura alla gamba della ragazza, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Maggiore di Modica per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e la gestione del traffico, temporaneamente bloccato a causa dell’incidente. Lo scontro sarebbe avvenuto per cause in corso di accertamento dalle autorità competenti.
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