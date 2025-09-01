Incidente a Ispica: due giovani feriti sono stati estratti dalle lamiere

A rimanere feriti nell’incidente che si è verificato questo pomeriggio ad Ispica sono stati due giovani. L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Panda, è andata a sbattere contro il muro della carreggiata. L’urto

è stato violento ed i due feriti sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria. Per estrarli dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco che, solo con l’utilizzo di speciali attrezzature, sono riusciti a recuperare i corpi dei due feriti e ad affidarli al personale del 118 che è intervenuto sul posto. Trasferiti

all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica sono stati presi in carico dai medici del pronto soccorso per accertarne lo stato clinico. Al vaglio degli inquirenti le cause e la dinamica dell’incidente.

