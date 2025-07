Incendio vicino all’Aeroporto di Catania: dopo stop, ripristinati voli

Il cielo sopra l’aeroporto di Catania si tinge di grigio e paura. A causa di un vasto incendio divampato nelle immediate vicinanze dello scalo, SAC – la società di gestione dell’Aeroporto Vincenzo Bellini – ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni di volo e la chiusura temporanea dello spazio aereo. Le fiamme, pur non coinvolgendo direttamente le infrastrutture aeroportuali, hanno generato una densa colonna di fumo che ha reso impossibile garantire la sicurezza di passeggeri, equipaggi e operatori.

I passeggeri sono invitati a contattare le rispettive compagnie aeree per ottenere aggiornamenti su cancellazioni, riprogrammazioni e soluzioni alternative. Le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento: squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate senza sosta per contenere il fronte delle fiamme, in stretto coordinamento con le autorità competenti e i servizi antincendio aerei.

L’incendio si aggiunge a una stagione estiva già segnata da emergenze climatiche e criticità nei trasporti, mettendo sotto pressione una delle principali porte d’accesso della Sicilia. L’aeroporto di Catania, che serve milioni di passeggeri ogni anno, è un nodo cruciale per il turismo e l’economia dell’isola, e il blocco temporaneo sta provocando ritardi a catena su numerosi voli nazionali e internazionali.

Seguiranno aggiornamenti, fa sapere SAC, che invita alla massima collaborazione da parte dei viaggiatori e garantisce il ripristino delle operazioni non appena le condizioni lo permetteranno.

Nel frattempo, cresce la preoccupazione anche sul fronte ambientale. Le alte temperature, il vento e la siccità stanno contribuendo a rendere sempre più frequenti e devastanti gli incendi in tutta l’isola. Le autorità regionali sono in allerta.

Foto: Gazzetta del sud

AGGIORNAMENTO

SAC: ripristinate le attività di volo all’aeroporto di Catania

Catania, 29 luglio 2025 – SAC, Società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito dell’intervento delle autorità competenti e del completo spegnimento dell’incendio divampato nelle vicinanze dello scalo, le operazioni di volo sono state regolarmente ripristinate.

Dalla riapertura dello scalo, sono ripresi sia i voli in arrivo sia quelli in partenza, in condizioni di piena sicurezza per passeggeri e operatori aeroportuali.

Si consiglia comunque ai viaggiatori di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea o tramite i canali ufficiali dell’aeroporto.

