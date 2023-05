Incendio in un’officina a Chiaramonte

Un incendio si è registrato oggi pomeriggio intorno alle 15 in un’officina a Chiaramonte Gulfi. Per cause ancora in fase di accertamento, il fuoco è divampato all’interno dei locali, danneggiando il complesso. Per fortuna, non ci sono feriti, le persone presenti sono state evacuate in tempo. Sul posto ono intervenuti i vigili del fuoco, con due autobotti. Ancora in corso le fasi di bonifica e per accertare i motivi dell’incendio, molto probabilmente un corto circuito.

TRAFFICO AL MOMENTO BLOCCATO

Auto bloccate in entrata e in uscita dalla città, sia verso la Circonvallazione che verso via Ciano e sul posto per la regolamentazione del traffico sono intervenuti anche i vigili urbani di Chiaramonte.