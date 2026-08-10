Incendio a Scicli: in via Vitaliano Brancati intervengono anche i volontari dell’Antincendio Boschivo

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Giornata di intenso lavoro per la squadra di Antincendio Boschivo (AIB) impegnata nel pattugliamento del territorio nell’ambito dei servizi attivati dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Nel corso della giornata di ieri i volontari sono intervenuti in via Vitaliano Brancati, nel territorio di Scicli, dove era stato segnalato un incendio di macchia mediterranea e sterpaglie.

L’allarme è arrivato dai volontari della Protezione Civile di Scicli. Dopo le necessarie verifiche effettuate dal NOPI di turno con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, che ha confermato la necessità di supporto, la squadra si è portata rapidamente sul posto per contribuire alle operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’incendio erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Modica. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state coordinate dal capo squadra Roccasalva.

Ma l’attività dei volontari non si è limitata all’emergenza incendi.

Durante il pattugliamento lungo il percorso RG8, la squadra è infatti intervenuta anche per prestare assistenza a un’automobilista rimasta con il veicolo in panne.

Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto, ferma sulla carreggiata, e a segnalare la presenza del mezzo agli altri automobilisti, evitando così ulteriori situazioni di pericolo e garantendo la sicurezza degli utenti della strada fino al completo ripristino della viabilità.

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