Strade iblee ed incidenti: conducente estratto dalle lamiere dopo lo scontro tra una Punto e un’Audi

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Non è iniziata nel migliore dei modi la settimana di Ferragosto sulle strade iblee. Dopo gli incidenti registrati nelle ore precedenti, un altro sinistro, intorno alle 6.30 di questa mattina, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati ormai da ore in una sequenza di soccorsi sulle strade della provincia.

L’ultimo episodio si è verificato lungo la strada provinciale 15, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate una Fiat Punto e un’Audi.

L’impatto è stato particolarmente violento e il conducente della Fiat Punto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. È stato necessario l’intervento della squadra operativa del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, che ha lavorato per liberare l’automobilista dalle lamiere dell’auto.

Una volta estratto dall’abitacolo, l’uomo è stato affidato al personale del 118, che ha provveduto al suo trasferimento in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato, impegnato nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ancora una volta sono stati dunque i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari e alle forze dell’ordine, a dover intervenire per fronteggiare le conseguenze di un incidente stradale.

Un bilancio pesante per l’inizio della settimana di Ferragosto, tradizionalmente caratterizzata da un intenso movimento sulle strade della provincia. Le ultime ore hanno visto le squadre di soccorso impegnate in diversi interventi e richiamano ancora una volta alla massima prudenza, soprattutto in questi giorni di traffico intenso e spostamenti verso le località balneari.

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