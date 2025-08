Inaugurato il nuovo terminal dei bus a Ragusa: l’ex Scalo Merci rinasce come snodo strategico per la mobilità urbana ed extraurbana. FOTO

È stato inaugurato ieri sera a Ragusa il nuovo terminal degli autobus, realizzato nell’area dell’ex Scalo Merci delle ferrovie, a ridosso di via Archimede e Piazza Libertà. Un progetto strategico che restituisce alla città un’area da tempo abbandonata, trasformandola in uno snodo moderno, funzionale e centrale per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida e l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri, insieme a numerosi cittadini e residenti del quartiere, coinvolti in una vera e propria festa di comunità. L’appuntamento, infatti, è stato pensato non solo come momento istituzionale ma anche come occasione per vivere collettivamente un nuovo spazio pubblico.

L’intervento ha permesso di rigenerare un’area dismessa, oggi suddivisa in una zona a verde e in un’ampia area dedicata al terminal dei bus. Il nuovo spazio offre pensiline moderne, aree attrezzate per l’attesa, percorsi accessibili e una terrazza coperta lungo via Scalo Merci, pensata come piazza di quartiere, a disposizione dei residenti e dei viaggiatori.



Il terminal sarà operativo da lunedì 4 agosto per il trasporto urbano, mentre a partire dal 18 agosto sarà attivo anche per i bus extraurbani, attualmente fermi in via Zama. Il nuovo posizionamento garantirà una migliore accessibilità e una maggiore integrazione con il centro cittadino, favorendo l’uso del trasporto pubblico e semplificando gli spostamenti, anche per i turisti.

Il progetto si inserisce in una più ampia visione di riqualificazione urbana. L’area è destinata a diventare un punto nevralgico della città grazie anche al sottopasso in fase di realizzazione da parte di RFI, che collegherà direttamente la stazione ferroviaria al terminal dei bus. Sono inoltre previsti spazi commerciali, il cui affidamento sarà curato dal settore Sviluppo Economico del Comune, contribuendo a generare nuove opportunità per la zona.



L’intervento rappresenta un passo importante nella trasformazione del sistema di mobilità cittadino, sempre più orientato verso la sostenibilità, la qualità dei servizi e l’integrazione tra trasporto pubblico e spazi urbani. Il nuovo terminal, posizionato in una zona centrale e baricentrica, sarà anche il punto di arrivo per i visitatori, che potranno facilmente accedere a piedi o con mezzi dolci a Piazza Libertà, via Roma, la Vallata Santa Domenica e Ibla.

L’inaugurazione segna l’avvio di una nuova fase per la città, in cui mobilità, ambiente e socialità si integrano in uno spazio restituito alla collettività.

Foto: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata