Inaugurato il nuovo asilo nido di via Australia: una struttura moderna e sostenibile al servizio delle famiglie ragusane

È stato inaugurato stamani il nuovo asilo nido comunale di via Australia, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Ragusa. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Peppe Cassì, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida e l’assessore alla Pubblica istruzione Catia Pasta.

La nuova struttura, realizzata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rientra nella Missione M4 – Istruzione e Ricerca, componente dedicata al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia. L’intervento, finanziato per un importo complessivo di 1.375.000 euro, ha come soggetto attuatore il Comune di Ragusa e consentirà di accogliere fino a 42 bambini in una zona periferica della città caratterizzata da un’elevata presenza di giovani nuclei familiari.

Dal punto di vista architettonico, il progetto ha puntato sulla realizzazione di un vero e proprio “luogo per bambini”, facilmente riconoscibile grazie alla caratteristica forma “a casetta”. I volumi, disposti in maniera regolare lungo un asse di collegamento, creano un ambiente pensato per accompagnare i più piccoli nei processi di crescita e apprendimento, favorendo l’esplorazione e la socialità sia negli spazi interni sia nelle aree esterne. All’interno trovano posto ambienti dedicati al gioco e alla didattica, oltre alle cucine, progettate per garantire un servizio completo e di qualità.

Grande attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità ambientale: l’edificio è stato realizzato utilizzando tecniche e materiali ecosostenibili, con soluzioni orientate al risparmio energetico e al contenimento dei consumi idrici, in linea con le più recenti politiche scolastiche ed edilizie.

«Questa inaugurazione – ha dichiarato il sindaco Cassì – rappresenta un investimento concreto sul futuro della nostra città. Un asilo nido non è solo un servizio essenziale per le famiglie, ma un presidio educativo e sociale che contribuisce a rendere i quartieri più vivi, inclusivi e a misura di bambino».

L’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida ha ricordato che i lavori sono stati completati e che la struttura è ora in attesa del collaudo finale degli impianti e degli arredi. «Subito dopo – ha spiegato – in sinergia con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione procederemo al trasferimento dei bambini che oggi frequentano il nido Patro. Una scelta strategica che ci permetterà di avviare i lavori anche su quella struttura, grazie a un nuovo finanziamento FSC regionale, consegnando alla comunità due asili moderni e funzionali».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Pubblica istruzione Catia Pasta: «Questo nuovo nido – ha sottolineato – è il simbolo di una città che mette al centro l’infanzia e il diritto all’educazione fin dai primi anni di vita. Spazi sicuri, accoglienti e pensati per stimolare la curiosità dei bambini sono fondamentali per accompagnare le famiglie e garantire pari opportunità educative».

Con l’apertura del nuovo asilo nido di via Australia, l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel potenziamento dell’offerta educativa cittadina.

