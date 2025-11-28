Inaugurato a Catania il più grande skate park della città, è a Librino

CATANIA – L’epicentro dello skate è a Librino: il Gravity Park in piazza dell’Elefante è il più grande della città di Catania. È stato inaugurato oggi ed è destinato ad essere meta del freestyle per tutti gli skaters siciliani e anche per chi vorrebbe iniziare ad approcciarsi allo sport sviluppando un talento.

Una nuova pista – con micro ramp, quarter, box in plastica e gomma riciclata – si aggiunge a quella già esistente realizzata dal Comune etneo e completa un impianto sportivo che si trasforma in laboratorio di cittadinanza attiva. L’intervento di rigenerazione fa della “Piazza dei Talenti” uno spazio urbano trasformato: colorato, dinamico e partecipato. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al progetto “Libera Talenti Librino”, promosso dall’Associazione Talità kum ETS, vincitore del bando “Spazi aggregativi di prossimità” dell’Impresa Sociale Con i Bambini, con il supporto di Fondazione Laureus Italia.

«Con il nuovo skate park, il più grande a Catania – spiega Giuliana Gianino, presidente dell’Associazione Talità Kum – Librino dimostra ancora una volta che nel cuore della città abitano energie straordinarie. Talità Kum, grazie al progetto Libera Talenti Librino sostenuto da Impresa con i Bambini, continuerà a costruire spazi inclusivi per dare ai giovani più opportunità per esprimere talenti e libertà. Inoltre siamo orgogliosi di aver rigenerato e attrezzato questa piazza che da adesso non sarà frequentata solo da chi vive nel quartiere, ma diventa uno spazio di confronto aperto a tutti gli appassionati, un regalo di Librino all’intera città di Catania».

«Ringraziamo l’attivismo del terzo settore – afferma il sindaco Enrico Trantino – che in sinergia con le istituzioni a Catania produce solo risultati di cui andar fieri. Si vede dalla vivacità di questi giovani e dalla grandezza dello skate park, ora ciascun cittadino deve sentirsi proprietario e custodirlo».

La giornata di sport, arte e partecipazione ha coinvolto centinaia di giovani in un evento aperto alla città, che ha visto una forte sinergia tra istituzioni e terzo settore. Tanti gli stand sportivi, artistici e formativi, tra le realtà presenti con un desk anche la Questura di Catania e l’Asp etnea per scambio di informazioni sull’alimentazione. Inoltre è stato realizzato un murale partecipativo, una mappatura del quartiere e laboratori dedicati alla cura degli spazi comuni.

«La realizzazione del più grande skate park di Catania attraverso il progetto “Libera Talenti Librino” – sottolinea la direttrice di Fondazione Laureus Sport for Good Italia Daria Braga – è il risultato tangibile del profondo impegno sul territorio e della validità dello sport come strumento educativo. L’opera è la dimostrazione che l’ambizione può diventare realtà grazie alla sinergia: la capacità di fare rete tra Fondazioni, enti del terzo settore e istituzioni ha permesso di massimizzare le risorse e creare un modello di sviluppo sociale replicabile. Il Gravity Park non è solo una struttura, ma un investimento concreto nel futuro della comunità e soprattutto dei giovani di Librino».

L’inaugurazione ufficiale ha visto coinvolti anche gli assessori Viviana Lombardo (Pari Opportunità e Politiche Giovanili) e Andrea Guzzardi (Pubblica Istruzione) del Comune di Catania, e il presidente della IV Municipalità Francesco Valenti impegnato quotidianamente nella virtuosa impresa di rigenerazione del quartiere di Librino. Dopo gli interventi istituzionali, la giornata ha visto l’evolversi di esibizioni, prove aperte e attività sportive che hanno coinvolto gli studenti e i giovani presenti.



