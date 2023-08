In vacanza a Ibla, scappano senza pagare il B&B e danneggiano anche la struttura: denunciata coppia

Vanno in vacanza a Ibla e non pagano il B&B. Inoltre, danneggiano gli arredi della struttura dove erano alloggiati. I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una 44enne ragusana e un ventenne di origine tunisina: la coppia è accusata di truffa in concorso, sostituzione di persona, danneggiamento, furto e appropriazione indebita.

SCAPPANO SENZA PAGARE IL CONTO

L’indagine è stata avviata dopo una denuncia presentata ai Carabinieri. La coppia aveva affittato un noto bed and breakfast a Ragusa Ibla per un fine settimana di relax. I due, però, avevano fornito false generalità al gestore del B&B. Alla fine del loro soggiorno, si sono allontanati senza saldare il conto di 460 euro. Inoltre, sono stati scoperti danni alla struttura, tra cui la distruzione di arredi per un valore approssimativo di 1000 euro, incluso un comodino bruciato con mozziconi di sigaretta e zanzariere strappate dalle finestre.

LE RICERCHE

Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a individuare l’auto utilizzata dalla coppia e hanno identificato la donna, che era già nota all’ autorità giudiziaria e soggetta all’obbligo di firma. L’auto utilizzata dalla coppia è risultata intestata a una società di autonoleggio di Comiso. Il giovane tunisino, che aveva noleggiato l’auto, non l’aveva restituita alla scadenza del contratto e si era reso irreperibile. Dopo aver condotto ricerche mirate, i Carabinieri hanno individuato l’auto nel centro storico di Ragusa. La coppia è stata fermata, e all’interno dell’auto sono state trovate le chiavi della struttura e dell’auto stessa. La coppia è stata denunciata dai Carabinieri anche per l’appropriazione indebita dell’auto. L’autovettura e le chiavi sono state restituite ai legittimi proprietari.