In Sicilia il record del gol più veloce del mondo

E’ avvenuto dopo soli 3,81 secondi con un tiro dalla metà del campo

Durante il week-end di calcio appena trascorso, un gol incredibilmente veloce è stato segnato dal capitano della squadra Mazarese, Gioacchino Giardina, subito dopo il calcio d’inizio della partita contro il Nissa, valida per la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza del girone A. Lo stadio Comunale “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo è stato lo scenario di questo evento senza precedenti. Giardina, un trentaquattrenne, ha colpito il portiere avversario dopo soli 3,81 secondi con un tiro dalla metà del campo, approfittando della posizione leggermente fuori dai pali del portiere:

Le dichiarazioni del portiere

“Ho visto il portiere leggermente fuori dai pali – ha spiegato Giardina – ho provato a coglierlo di sorpresa e fortunatamente mi è riuscito. Pur essendo molto onorato di aver stabilito questo record, il mio obiettivo principale è la vittoria della squadra e sono felice di aver contribuito al nostro successo. Il resto del clamore mediatico non mi interessa molto a quest’età, ma comunque è una grande soddisfazione”.

La storia di Gioacchino Giardina

Il giocatore Gioacchino Giardina, nato nel 1988 a Torregrotta in provincia di Messina, sta attualmente disputando la sua seconda stagione consecutiva con la squadra Mazarese. Nel corso della sua carriera, Giardina ha accumulato 45 presenze in Serie C con l’Igea Virtus, 138 presenze e 10 gol in Serie D giocando per le squadre di Acr Messina, Città di Messina, Vibonese, Fersina Perginese e Marsala, e oltre 200 presenze tra i campionati di Eccellenza e Promozione vestendo le maglie di Villafranca, Torregrotta, Città di Messina, Marsala, Riviera Marmi, Sant’Agata, Mazara, Akragas e Mazarese. In merito al suo gol incredibilmente veloce, Giardina ha dichiarato di aver subito pensato a suo figlio e alla moglie che lo supporta incondizionatamente nella sua passione per il calcio. La cosa che lo ha reso più felice è stata ricevere gli applausi e i complimenti anche dagli avversari.