In arrivo per i dipendenti comunali di Chiaramonte le somme per gli arretrati contrattuali

In arrivo per i dipendenti comunali di Chiaramonte Gulfi gli arretrati contrattuali. Dopo alcuni mesi in cui la situazione sembrava in stallo, l’amministrazione comunale ha ottenuto la cifra sufficiente a pagare gli arretrati, in totale 150 mila euro, che verranno erogati subito. Una notizia importante vista la grave situazione finanziaria dell’Ente. Oggi, grazie ai trasferimenti statali, l’amministrazione è in grado di onorare gli arretrati dando così ai dipendenti un po’ di respiro. Ad annunciare la notizia, la CISL FP che, sin dal primo momento, è stata mediatrice fra l’Amministrazione comunale e i dipendenti. Il segretario, Daniele Passanisi, spiega in una nota: “Il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, ha comunicato in queste ore al sindacato di avere dato mandato alla responsabile dell’area del Personale “di adottare gli atti necessari per procedere alla liquidazione del dovuto”.

LA VICENDA

Come si ricorderà, infatti, non poche furono le polemiche su questa vicenda: la CGIL ha diffidato più volte l’amministrazione comunale, mentre la CISL sembrava avere un atteggiamento più conciliante. Sta di fatto che l’amministrazione, sin dal primo momento, ha dichiarato che avrebbe onorato questa cifra appena sarebbe stato possibile farlo e in effetti così è avvenuto. Il 19 giugno scorso era stata indetta anche un’assemblea fra amministrazione e dipendenti ove è stato spiegato loro il perchè di questi ritardi e, soprattutto, si è cercato di rassicurare tutti. Gli arretrati contrattuali sono soltanto un primo step: altre cifre, infatti, spettano ai dipendenti, come straordinari, progetti, ecc. Può essere una questione di tempo ma l’amministrazione rassicura: così come prevede la legge, tutte queste somme saranno erogate.