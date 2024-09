In arrivo la Giornata della speleologia. A Scicli appuntamento per il 22 settembre

Alle 8.30 del 22 settembre raduno in piazza Italia per la 18° edizione della Giornata della Speleologia. Si và a conoscere la Forra del fiume Irminio. Con l’autunno in arrivo e con l’arrivo della stagione multicolore arriva anche uno dei nostri immancabili appuntamenti, quello con la giornata della speleologia – spiega Guglielmo Russino presidente di Esplorambiente Scicli – faremo avvicinare i partecipanti alla pratica dell’arrampicata speleologica, alle attività di studio del sottosuolo e degli ipogei nel suggestivo scenario delle anse del fiume Irminio ed in una delle forre che forma lungo il suo cammino, in un’avventura che coinvolgerà per tutta la giornata esploratori di tutte le età”.

Dopo il raduno in piazza Italia si parte alla scoperta di questa parte del territorio ibleo di indubbia bellezza. Si consigliano scarpe da trekking (o simili), jeans o abbigliamento da escursione, acqua da bere, pranzo a sacco e spostamento al sito con mezzo proprio. Il grado di difficoltà è medio. Il rientro è previsto nel pomeriggio alle 18.



