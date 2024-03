Imbarco negato a 12enne senza green pass. La Sac di Catania: “Noi non abbiamo nessuna responsabilità per quanto accaduto”

In relazione agli articoli di stampa apparsi oggi, 15 gennaio 2022, e aventi come oggetto il negato imbarco al ragazzo di 12 anni privo di Green pass la Società di gestione dell’Aeroporto di Catania, pur spiacente per quanto accaduto, precisa di non aver alcuna responsabilità, al contrario di quanto riportato.

Premesso che le operazioni di verifica dei certificati verdi non attengono all’operato di Sac, nel caso specifico, le operazioni di accettazione ed imbarco dei passeggeri sono state svolte dalla società di handling che assiste e rappresenta il vettore Ita spa in aeroporto.

Sac, in qualità di gestore, ha recepito tutte le misure esplicitate nei decreti ministeriali e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, oltre alle circolari dell’Enac, volte ad adottare provvedimenti precauzionali utili a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ed è costantemente impegnata nella sicurezza e protezione della salute del personale, dei clienti, dei fornitori e di tutti i passeggeri.

