Il Vittoria vince fuori casa contro la Nebros. Classifica corta, nessuna squadra a punteggio pieno

di Francesca Cabibbo – Basta un gol. Un gol realizzato da Gabriele Cacciola al secondo minuto del primo tempo regala al Vittoria il successo nella gara esterna contro la Nebros. Il Vittoria ha giocato bene e si è lasciato alle spalle il mal d trasferta che aveva caratterizzato la brutta e sfortunata partita di esordio contro il Rosmarino.

Al di la del risultato di misura, il Vittoria ha dimostrato sagacia tattica e ha quasi sempre controllato la partita. Ha colto due pali nel primo tempo, con Lucarelli, ha visto sfumare un’altra ghiotta occasione nella ripresa, capitata tra i piedi di Ankovic. Allo stesso tempo la squadra ha saputo controllare bene la partita e contenere i tentativi di attacco della squadra peloritana. Il risultato non cambia più. “Avremmo potuto chiudere prima la partita – commenta il direttore sportivo Giuseppe Restuccia – magari realizzando un secondo gol. Potevamo concludere il primo tempo sul due a zero e giocare con più serenità. Ma la squadra ha avuto il merito di mantenere la concentrazione e a portare a casa il risultato positivo”.

In classifica il Vittoria sale a quota sei. Dopo tre turni, nessuna squadra è a punteggio pieno, a conferma del grande equilibrio di un girone che è uno dei più competitivi, con più squadre con ambizioni da primato. In testa si trovano Messana, la sorpresa Mazzarrone, ancora imbattuto, Atletico Catania, Leonzio e Avola, che oggi ha battuto il Modica. Vittoria e Rosmarino seguono a quota sei. Più attardato il Modica che ha quattro punti. La classifica è molto corta e finora ha poco da dire, ma emergono già i primi segnali dei rapporti dui forza in questo campionato.

