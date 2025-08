Il Vittoria ha iniziato la preparazione precampionato. La squadra si rafforza con tre nuovi giocatori

È iniziata oggi la preparazione pre-campionato del Vittoria. La squadra si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza sotto la guida dell’allenatore Giovanni Campanella, coadiuvato dal direttore sportivo Giuseppe Restuccia. Lo scorso anno, il Vittoria, da neo-promossa, riuscì a conquistare il terzo posto in classifica, giungendo a disputare i play off e fermandosi solo al secondo turno. Quest’anno, si punta ad un campionato di media-alta classif8ica, ponendo le basi per un progetto che in futuro potrebbe produrre risultati, ma che già in questa stagione vuole regalare delle soddisfazioni ai tifosi.

La squadra ha un organico nuovo di zecca, con soli sei giocatori confermati dalla passata stagione. Manca ancora qualche tassello per completare l’organico e gli ultimi colpi sono stati messi a segno proprio alla vigilia del ritiro pre-campionato, iniziato oggi al Campo Vicari, un campo in sintetico molto utile per gli allenamenti e la preparazione.

Proprio ieri è stato raggiunto l’accordo con il centrocampista ex Modica Nicolò Francofonte. Francofonte, uno degli elementi più positivi della passata stagione del Modica, che ha chiuso al secondo posto e ha fallito d’un soffio l’obiettivo promozione, perdendo solo la finale.

Francofonte è cresciuto nel Trapani, ha giocato nelle squadre Primavera di Juventus e Sampdoria, poi ha giocato nel Gubbio, Gelbison, Sancataldese, Notaresco e, nell’ultima stagione, con il Modica, dove ha messo in mostra tutta la sua duttilità e intelligenza tattica.



Un altro acquisto anche in attacco, dove è arrivato Luka Ankovic, punta centrale croata, 29 anni, con oltre 150 presenze nei campionati professionistici europei e un palmarès che parla chiaro: Ankovic ha vinto il campionato di Serie B in Slovenia e quello di Serie B in Bosnia-Erzegovina, conquistando la promozione in entrambe le occasioni. Nell’ultima stagione ha militato nella massima serie bosniaca con la maglia del NK GOŠK Gabela, mettendosi ancora una volta in evidenza per fisicità, spirito di sacrificio e mentalità vincente.

Un puntello importante anche nella retroguardia dove è arrivato il difensore centrale Giuseppe Zappalà, 35 anni, atleta di grande esperienza e affidabilità. Zappalà è un centrale di grande fisicità e senso della posizione, con un passato importante tra Serie D ed Eccellenza. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha militato successivamente in Serie D con le maglie di Pro Settimo, Belluno, Due Torri, Sancataldese, Messina e Corigliano, oltre a vivere una doppia esperienza con il Giarre, dove ha vinto un campionato di Eccellenza ed è stato riconfermato nella categoria superiore.

Ha vestito anche le maglie di Siracusa (con cui ha conquistato la promozione in Serie D), Acireale (due stagioni in Eccellenza), Enna (dove ha vinto il campionato nella sua seconda stagione) e, nell’ultima annata, ha centrato la vittoria dei playoff nazionali con il Gela.

Gli ultimi giocatori hanno iniziato la preparazione oggi in sede con i compagni. Il ritiro andrà avanti fino al 13 agosto e servirà all’allenatore Giovanni Campanella per dettare le direttrici della squadra che vuole costruire. Poi una breve pausa a ferragosto e la preparazione riprenderà subito dopo per preparare il primo turno di Coppa Italia, in programma l’1 settembre.

