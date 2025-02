Il Vittoria contro il suo passato. Il nuovo allenatore Nicolò Terranova contro Dario Costantino

Esordio casalingo per il nuovo allenatore del Vittoria Nicolò Terranova Il tecnico di Mazara del Vallo ha

preso le redini della squadra dopo l’addio a Renato Mancini, il mister calabrese4 che è già tornato nella sua città natale.

Terranova ha già diretto i primi allenamenti chiedendo ai giocatori delle sedute molto intense per testare la condizione degli atleti e valutarne le prestazioni.

Mister terranova è stato accolto con entusiasmo dai tifosi anche se negli ambienti biancorossi serpeggia

anche un pizzico di amarezza e delusione per un campionato quanto mai anomalo. Il Vittoria è al quinto

cambio di allenatore nonostante sia al quinto posto in campionato e lotti ancora per il successo finale o per la promozione tramite la lotteria dei play off.

Per la gara di esordio avrà di fronte un altro ex allenatore del Vittoria, Dario Costantino, che ha allenato la

squadra qualche stagione fa. Anche Costantino è subentrato da poco alla guida del Città di Aci

Sant’Antonio. Anche l’Aci sant’Antonio, come il Vittoria, ha cambiato moltissimo e oggi a vestire la casacca biancazzurra sono giocatori diversi rispetto a quelli che hanno iniziato la stagione. La stessa cosa è accaduto al Vittoria, che ha cambiato più della metà dei giocatori.

Nonostante i continui mutamenti, Il Vittoria mantiene il quinto posto in campionato e – considerata la

distanza dalla sesta – è quasi certa di poter disputare i play off. La gara di domani è una sorta di partita da ultima spiaggia per entrambe le formazioni.

Nel frattempo, il Modica ha giocato nell’anticipo di ieri e ha conquistato temporaneamente la vetta. L’altra

squadra di testa, il Milazzo, se la vedrà con la Nebros, la squadra che nelle ultime settimane ha scalato le

posizioni entrando nel lotto delle prime. Uno scontro diretto da non sottovalutare.

