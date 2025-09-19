Il Vittoria cerca il riscatto contro il Melilli. Il diesse Restuccia: “Campionato competitivo, non ci sono gare facili”

La partita del riscatto. Il Vittoria cerca contro il Melilli il successo scacciacrisi. Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi, con la sconfitta nella prima di campionato contro il Rosmarino. Una sconfitta maturata in una partita in cui il Vittoria non ha giocato male, ha messo più volte in difficoltà la difesa avversaria, ma la palla non è entrata e di contro la difesa biancorossa si è fatta trafiggere per ben due volte, una volta su punizione.

Domenica prossima contro la neopromossa Melilli non si potrà sbagliare. Per il Vittoria sarà la gara di esordio in campionato davanti al proprio pubblico. Vietato sbagliare. L’allenatore Giovanni Campanella dovrà fare ancora a meno di Francofonte, che sconta la seconda delle quattro giornate di squalifica rimediate nello scorso campionato. Dovrebbe essere disponibile il capitano Giuseppe Sferrazza, che domenica scorsa non ha giocato a causa di lievi acciacchi.

“La squadra si è allenata molto bene – ha detto il direttore sportivo Giuseppe Restuccia – i giocatori sono consapevoli che non si può sbagliare. Davanti al proprio pubblico serve una vittoria prima di tutto per i tifosi e poi perché c’è l’obbligo di fare risultato e di rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta di domenica scorsa”.

L’avversario è una neo-promossa. Potrebbe essere una gara facile.

“Non ci sono gare facili in questo campionato. Lo ha dimostrato la sconfitta inattesa di domenica scorsa contro il Rosmarino. Sarà una gara insidiosa. Ho visto la rosa del Melilli: ci sono molti giocatori esperti, che conoscono questa categoria. Il Melilli è una buona squadra e può metterci seriamente in difficoltà. Ma noi dobbiamo vincere a tutti i costi”.

Il Vittoria si candida a un campionato di alta classifica, ma in questo campionato ci sono avversari molto agguerriti.

“Questo è un campionato molto competitivo, in cui non vedo squadre deboli e tutte possono riuscire a vincere qualunque partita. C’è un gruppo di sei o sette squadre che punta alla vittoria o comunque ai play off. Sarà un campionato difficile e ogni gara può nascondere un’insidia. Sarà un bel campionato”.

In Coppa Italia avete superato il Mazzarrone e ora vi attende il Niscemi.

“Ill primo ottobre giocheremo in casa del Niscemi. La gara di ritorno sarà al Comunale “Gianni Cosimo”. Anche il Niscemi è una squadra neo promossa, che si è rafforzata e che ha ambizioni di primato. Non sarà facile”.

