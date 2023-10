Il Vittoria Calcio vince contro il Pro Ragusa

“Abbiamo incontrato un’ottima squadra”. Le prime parole di mister Rufini in sala stampa dopo la gara di ieri contro il Pro Ragusa. “Dobbiamo capire perché da due gare consecutive iniziato col freno a mano tirato, per poi fare emergere la nostra vera natura. Dopo la Coppa, anche ieri abbiamo avuto, prima del gol di Leggio, qualche problema ad ingranare. Merito anche dei nostri avversari che hanno avuto una mentalità al gioco aperto. Per il futuro dobbiamo entrare in campo già con la massima concentrazione”.

Così il tecnico biancorosso ha analizzato in breve la gara di ieri pomeriggio che è stata anche una festa sugli spalti. I tifosi biancorossi hanno dato prova di attaccamento ai colori della città calcistica, con una massiccia presenza allo Stadio, anche con la presenza di numerosi bambini e ragazzi.

Grande soddisfazione anche per il centrocampista Lorenzo Leggio, tra i migliori di ieri pomeriggio firmando la sua personale doppietta.