Il Vittoria al cardiopalma. Rischia di perdere, poi pareggia e supera il turno di Coppa Italia

Il Vittoria che non ti aspetti. I biancorossi superano a fatica il turno di Coppa Italia, eliminando il Mazzarrone, pareggiando solo nei minuti finali grazie al gran gol realizzato dall’attaccante Salvo Cocimano. La partita, lo ricordiamo, si è disputata a porte chiuse e causa di un provvedimento del giudice sportivo.

Contro il Mazzarrone, superato all’andata fuori casa, il Vittoria soffre oltre il dovuto e – soprattutto nel secondo tempo – rischia di compromettere il risultato. Alla fine la gara si chiude in parità per 3 – 3 e il Vittoria conquista il passaggio al turno successivo, gli ottavi di Coppa Italia.

La cronaca della partita. Il Vittoria in vantaggio nel primo tempo con un gol di Nicolò Francofonte, viene raggiunto prima del duplice fischio con Bamba.

Nella ripresa, dormita generale della difesa biancorossa che viene trafitta per ben due volte dagli attaccanti del Mazzarrone. Sembra fatta per il Mazzarrone, che stava per conquistare un inatteso successo e con esso il passaggio del turno. Ma a quel punto arriva la reazione del Vittoria che va ancora in gol con Ankovic e infine con Salvo Cocimano. La partita si chiude per 3 – 3 e, in virtù del successo dell’andata, è il Vittoria a conquistare il passaggio del turno.

La reazione della squadra è una buona notizia. Il vittoria in svantaggio è stato capace di reagire. Preoccupano però gli svarioni difensivi che hanno permesso al Mazzarrone di andare per ben tre volte in gol. L’allenatore Giovanni Campanella dovrà lavorare ancora a lungo.

Intanto è stato reso noto il calendario del campionato che inizierà il 14 settembre. Il Vittoria esordirà fuori casa contro il Rosmarino, squadra di Militello Rosmarino, piccolo comune del messinese (poco più di 1000 abitanti) che sta vivendo una bellissima ed entusiasmante parabola calcistica. Il girone di andata si chiude il 21 dicembre con la gara casalinga contro l’Avola. Il campionato si concluderà il 26 aprile, ancora fuori casa, sul terreno dell’Avola.

