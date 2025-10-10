Il Vittoria a sirene spiegate: domenica gara casalinga contro la Leonzio

Seconda gara casalinga consecutiva per il Vittoria. Domenica pomeriggio la squadra allenata da Giovanni Campanella incontrerà a Leonzio. Il Vittoria, reduce dal successo di domenica scorsa contro il Niscemi, viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Si trova al secondo posto in classifica, alle spalle di un trio che guida la classifica provvisoria. Dall’inizio del campionato, il Vittoria ha dapprima rimediato la brutta sconfitta nella partita di esordio contro il Rosmarino, poi ha sempre vinto, ma soprattutto ha convinto. Si punta a un altro risultato positivo. La squadra poi è attesa da un’altra gara casalinga, nel turno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Niscemi. La società non fa un mistero di voler puntare su entrambi gli obiettivi, sia il campionato che la Coppa Italia. Nell’ottavo turno il Vittoria ha di fronte il Niscemi: nella prima partita ha pareggiato in trasferta, nella gara casalinga dovrà vincere per conquistare il passaggio del turno.

Due gare nell’arco di tre giorni rendono necessaria una rotazione dei giocatori per far si che la squadra possa rendere al meglio.

Intanto, il centrocampista Francofonte ha scontato le quattro giornate di squalifica e domenica potrà scendere in campo. Finora ha potuto giocare solo in Coppa Italia. L’allenatore Giovanni Campanella conta molto su di lui, un centrocampista offensivo, un rifinitore che potrà dare slancio alla squadra e permettere di finalizzare le azioni offensive. Di recente la società ha ingaggiato anche il giovane attaccante gambiano Welle, un’alternativa che potrà servire per il fronte d’attacco. Di contro, due giocatori, Mistretta ed Esposito, hanno lasciato la squadra, con una risoluzione consensuale del contratto.

Sarà disponibile anche Sferrazza, che nella partita di Coppa Italia aveva accusato un lieve risentimento. Il difensore è guarito ed è nuovamente a disposizione dell’allenatore. Il Vittoria non si nasconde e puntare a fare il meglio possibile in questo campionato. “I nostri obiettivi sono chiari – spiega il diesse Giuseppe Restuccia – puntiamo a fare il massimo. Abbiamo coscienza dei nostri mezzi e delle nostre potenzialità e dobbiamo acquisirla ogni giorno di più. Ad aprile tireremo le somme”.

