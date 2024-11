Gabriele Tomasello al Vittoria Calcio

Il FC Vittoria annuncia con soddisfazione l’accordo con Gabriele Tomasello, giovane trequartista di talento, per la stagione corrente. Nato il 7 settembre 2005 e alto 1,75 m, Tomasello si unisce alla squadra con un profilo promettente, già testato nei campionati regionali, dove ha saputo distinguersi per tecnica e visione di gioco.

Un Talento in Crescita

Nonostante la giovane età, Tomasello ha già maturato esperienza e risultati significativi. Nella stagione 2022/2023, ha iniziato con il Comiso per poi trasferirsi al Mazzarrone, dove ha registrato 3 gol e 7 assist, consolidando il suo ruolo offensivo. Nel campionato successivo, 2023/2024, ha continuato a migliorare le sue prestazioni, realizzando 6 gol e 10 assist, confermandosi una risorsa chiave nel gioco di squadra.

Formazione e Sviluppo Giovanile

Il percorso calcistico di Tomasello ha preso il via nei settori giovanili di Fair Play Comiso e Game Sport Ragusa, dove ha militato nelle categorie Under 15, 16 e 17. Questi anni formativi sono stati essenziali per affinare le sue abilità tecniche, come anche per sviluppare una visione di gioco matura e precisa.

Le Parole di Tomasello

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il FC Vittoria,” ha dichiarato Tomasello. “Darò il massimo per contribuire ai successi della squadra e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me.”

Con l’ingresso di Tomasello, il FC Vittoria rafforza il proprio organico con un giovane capace di fare la differenza in campo. La società e i tifosi accolgono con entusiasmo questo nuovo arrivo, sperando che il suo talento porti un contributo determinante per affrontare al meglio gli impegni della stagione.

