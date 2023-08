Il Villino Tantillo a Modica è Liberty puro. Ora si guarda all’Unesco

Con il Villino Tantillo a Modica si potrebbe chiudere il cerchio sul Liberty in Sicilia e chiedere l’inserimento nella lista del Patrimonio mondiale Unesco. A sostenerlo è lo studioso Corrado Monaca, ispicese, che ha fatto la scoperta individuando modalità costruttive e stilistiche tipiche dell’architetto Ernesto Basile (1857-1932), padre del Liberty nell’isola.

I dubbi degli esperti, che hanno studiato l’immobile supportati dalla memoria degli eredi del Villino Tantillo, sarebbero stati sciolti da Monaca.

Le soluzioni costruttive raffinate, l’equilibrio perfetto tra gli elementi architettonici e strutturali, la scelta degli arredi e degli accessori in ferro battuto sono tutti aspetti che rimandano al linguaggio stilistico e architettonico tipico dell’architetto palermitano Ernesto Basile, come dimostrato attraverso un attento confronto con altre sue opere realizzate in Sicilia e altre parti d’Italia. Il villino è la residenza estiva della famiglia Tantillo e si trova nella campagna di Modica, precisamente in contrada Michelica. Fu costruito nel 1908. Questo edificio, a un solo piano rialzato, si estende su un’ampia area con un disegno a maglia ortogonale. La sua posizione, a 96 metri dall’ingresso, fu scelta appositamente per godere della vista panoramica sul mare. Il villino si affaccia su un ampio spazio rettangolare che si protrae con un semicerchio, il quale funge da collegamento con il viale d’ingresso. Era dotato di un impianto di illuminazione ad acetilene, un’innovazione importante all’inizio del Novecento, poiché forniva una quantità maggiore di luce rispetto alle lampade a petrolio o alle lucerne.

Gli esempi del Liberty in Sicilia.

Ci sono il Teatro Massimo di Palermo, Villa Igea, Villa Florio dell’Olivuzza, Palazzo Utveggio, Villa Filangieri a Palermo. L’architetto palermitano Basile ha operato anche nella Sicilia occidentale e nell’area iblea con la progettazione e la realizzazione di Palazzo Bruno di Belmonte a Ispica e del Villino Tantillo a Modica.

Corrado Monaca mette tutte le sue scoperte in un saggio dal titolo “Implementare la rete Unesco del liberty” in corso di stampa per Nemapress edizioni con prefazione dell’architetto Walter Macchi. Le notizie di oggi sono, quindi, una chicca culturale.