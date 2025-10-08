Il vento “provvidenziale” porta un volo Wizzair a Comiso: l’aeroporto si movimenta almeno un po’

Un pomeriggio insolitamente movimentato all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, dove oggi è atterrato un volo di Wizzair proveniente da Verona. Lo scalo ragusano, che solitamente registra pochissimi movimenti giornalieri, ha accolto l’aereo della compagnia ungherese a causa del forte vento che soffiava sull’aeroporto di Catania, rendendo impossibile l’atterraggio in sicurezza.

Il dirottamento è avvenuto nel primo pomeriggio e ha portato un po’ di “vita” allo scalo comisano, dove era previsto in arrivo soltanto un altro volo, quello di Aeroitalia da Bergamo, atterrato con una decina di minuti di ritardo.

“Provvidenziale”, diciamo cosi’, dunque, almeno per un giorno, il vento che ha costretto il volo a cambiare destinazione: l’arrivo dei passeggeri ha infatti rianimato bar, punti vendita e aree di attesa dell’aeroporto, che in genere resta quasi deserto in molti giorni della settimana.

Per i passeggeri, Wizzair ha organizzato il trasferimento in autobus verso Catania. Paradossalmente, però, per chi era diretto nella provincia di Ragusa, il viaggio è stato più lungo del previsto: prima da Comiso a Catania in bus, poi di nuovo verso casa in auto.

Un piccolo imprevisto meteorologico che, per qualche ora, ha riportato il traffico e l’attenzione su un aeroporto che continua a essere considerato una risorsa importante, ma ancora poco valorizzata, per il territorio ibleo. E non vogliamo di certo sperare nel vento che soffia su Catania.

