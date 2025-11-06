Il teatro non c’è ancora, la commedia della politica si! Il Comune replica al Pd: “Lavori vanno avanti”

“Prima di replicare alla nota del Pd – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ragusa, Gianni Giuffrida – è necessario fare due precisazioni. Primo: respingiamo al mittente l’accusa di aver voluto impedire il sopralluogo. La richiesta è stata accolta e l’accesso consentito anche a chi accompagnava i rappresentanti del Pd. Sarebbe interessante capire cosa, esattamente, gli sarebbe stato impedito”.

Poi una puntualizzazione di carattere politico: “Quando ricordano che l’esproprio dell’immobile avvenne durante l’amministrazione Dipasquale, sarebbe corretto che il Pd ricordasse anche che all’epoca Dipasquale militava in Forza Italia, partito a cui proprio il Pd faceva un’opposizione feroce per qualsiasi cosa. Serve un po’ di coerenza anche nella memoria storica”.

Giuffrida entra quindi nel merito delle accuse sui lavori al Teatro della Concordia, parlando di “scorrettezza” e di “polemiche costruite per creare allarme”.

“Il Pd parla di errori durante i lavori – spiega l’assessore – facendo intendere che graveranno sul bilancio comunale e quindi sui ragusani. È falso. Come chiarito durante il sopralluogo dal progettista e dal direttore dei lavori, si tratta di una svista puramente tecnica, già notata e risolta. E non sarà il Comune a pagarne i costi, ma chi ne ha la responsabilità tecnica. Lo abbiamo spiegato più volte, ma evidentemente preferiscono ignorarlo per fare polemica”.

Giuffrida difende anche la trasparenza dell’amministrazione e la regolarità del cantiere:

“Il Pd tace sul fatto che lo stesso direttore dei lavori ha confermato che, nonostante le correzioni, l’opera è in linea con il cronoprogramma. Nessun ritardo, nessuna spesa in più a carico dei cittadini. Eppure si continua a diffondere allarmismo, sapendo che la verità dei fatti è un’altra”.

L’assessore non nasconde il fastidio per quella che definisce “una polemica sterile”:

“Che senso ha dare notizie allarmanti sapendo che i problemi tecnici sono stati risolti? Che senso ha che proprio il Pd critichi sul teatro un’amministrazione che sta portando avanti lavori attesi da decenni, recuperando finanziamenti che erano considerati persi? Sarebbe più onesto riconoscere che questa città, finalmente, vede concretizzarsi un progetto di rinascita culturale che altri hanno lasciato fermo per anni”.

“Il nostro obiettivo – conclude Giuffrida – è restituire alla città un teatro funzionante, moderno e sicuro. Le polemiche non ci distolgono: andremo avanti con serietà e rispetto dei tempi, nell’interesse esclusivo dei cittadini di Ragusa”.

