Il Sud Italia resta nella morsa del caldo: previsti fino a 38°C mentre il Nord finisce sott’acqua

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Mentre il Nord si prepara a una nuova fase di forte maltempo, il Sud Italia resta ai margini della perturbazione e si prepara a un nuovo assaggio di piena estate. È questo il quadro delineato da Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, secondo cui nei prossimi giorni si accentuerà il divario meteorologico tra le regioni settentrionali e meridionali.

Da giovedì una nuova circolazione depressionaria porterà rovesci e temporali anche intensi al Centro-Nord, mentre sulle regioni meridionali continueranno a prevalere sole e caldo. Entro il fine settimana, infatti, le temperature al Sud torneranno a salire diffusamente oltre i 34-35°C, con punte locali di 37-38°C.

Sud Italia, l’estate non molla: temperature fino a 38°C

Il dato più significativo per il Mezzogiorno è proprio la nuova escalation termica. Mentre il Nord dovrà fare i conti con piogge, temporali e un deciso calo delle temperature, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e le altre regioni meridionali resteranno prevalentemente protette dall’instabilità.

Secondo Mazzoleni, entro il fine settimana torneranno ad affluire masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa, determinando un nuovo aumento delle temperature.

Le massime potranno superare diffusamente i 34-35°C, mentre localmente si potranno raggiungere o sfiorare i 37-38°C. Una situazione che riporta quindi il caldo al centro della scena proprio mentre una parte dell’Italia sarà alle prese con condizioni atmosferiche completamente opposte.

Al Sud sole e caldo, al Nord temporali e grandinate

La Penisola si troverà dunque divisa in due. Da una parte il Nord, dove l’instabilità tornerà a intensificarsi già da mercoledì e soprattutto da giovedì; dall’altra il Sud, dove il tempo resterà prevalentemente stabile e soleggiato.

Al Centro la situazione sarà più variabile, con possibili fenomeni soprattutto sul versante tirrenico, mentre il Mezzogiorno continuerà a beneficiare di condizioni decisamente più estive.

Il contrasto sarà particolarmente evidente tra le temperature: al Nord le massime potranno scendere anche sotto i 30°C, mentre al Sud torneranno a superare abbondantemente questa soglia.

Giovedì scatta il maltempo: rischio di fenomeni violenti al Centro-Nord

La nuova fase perturbata entrerà nel vivo da giovedì. Rovesci e temporali potranno assumere localmente forte intensità, accompagnati dal rischio di grandinate, colpi di vento e disagi.

Le aree maggiormente interessate saranno quelle del Nord e parte del Centro, con fenomeni tra Liguria, Piemonte, Lombardia e successivamente Nordest e regioni tirreniche settentrionali.

Una situazione completamente diversa rispetto a quella attesa al Sud, dove il sole continuerà a dominare e il caldo tornerà a intensificarsi.

Piogge intense al Nord, fino a 200-250 millimetri

La nuova perturbazione potrebbe inoltre scaricare una notevole quantità di pioggia su alcune zone del Centro-Nord. Mazzoleni evidenzia la possibilità di accumuli nell’ordine di 100-150 millimetri, con punte isolate anche superiori, fino a 200-250 millimetri, soprattutto tra Lario, Levante ligure, Appennino tosco-emiliano, Alpi e Prealpi.

Un carico d’acqua particolarmente significativo dopo mesi caratterizzati dalla siccità in diverse aree.

Al Sud, invece, il quadro resterà decisamente più asciutto, con la nuova rimonta delle masse d’aria calda nordafricane a caratterizzare il prosieguo della settimana.

Weekend ancora instabile al Nord, estate piena al Sud

Anche il fine settimana potrebbe mantenere questa netta contrapposizione. Al Nord e sull’alto versante tirrenico resteranno possibili condizioni di instabilità, soprattutto nelle aree montuose.

Il Sud, al contrario, continuerà a vivere una fase di estate piena, con prevalenza di sole e temperature elevate.

Per le regioni meridionali, dunque, la tregua dal caldo non sembra ancora all’orizzonte. Al contrario, la tendenza indica un nuovo aumento delle temperature proprio mentre il resto della Penisola sarà interessato da un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche.

E la prossima settimana? Il caldo potrebbe restare al Sud

Secondo la tendenza indicata da 3bmeteo, l’inizio della prossima settimana potrebbe vedere ancora maltempo al Nord, anche se si tratta di un’evoluzione da confermare, e locale instabilità al Centro.

Le temperature resteranno invece ancora elevate al Sud, dove l’estate potrebbe proseguire a pieno regime, con sole prevalente e clima molto caldo.

Il risultato è una Penisola spaccata in due: temporali e aria più fresca al Nord, caldo intenso e sole al Sud. E per il Mezzogiorno, almeno per ora, l’estate non sembra intenzionata a concedere una vera pausa.

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