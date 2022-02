Il sondaggio: come giudicate gli assessori di Musumeci? Votate!

Un sondaggio tramite un semplice messaggio what’s app per giudicare l’operato degli assesori della giunta Musumeci. L’iniziativa, portata avanti da blog Sicilia, permetterà di esprimere un parere su tutti gli assessori.

Nell’ultimo scorcio della legislatura siciliana il dibattito politico si concentra soltanto sulla scelta dei candidati che si contenderanno il ruolo di Presidente della regione alle prossime elezioni. Insomma, si è già proiettati al futuro. Ma il presente? E il passato?

Per votare basta cliccare sull’immagine corrispondente al nome di ogni assessore per inviare un messaggio. Ogni messaggio corrisponderà ad un voto.

Potrai scegliere fino ad un massimo di 5 assessori che tu consideri avere governato meglio nel corso dell’esperienza di centrodestra che volge al termine. Oppure potrai dare fino a 5 preferenze da assegnare anche ad un solo candidato.

I nomi degli assessori sono riportati in ordine alfabetico. Se dallo stesso numero vengono inviate più di 5 preferenze i voti aggiuntivi non saranno conteggiati.

La consultazione non ha alcun fondamento o validità di natura scientifica.

PER VOTARE CLICCA IL SEGUENTE LINK:

https://www.blogsicilia.it/il-televoto-sulla-giunta-regionale-siciliana/?refresh_ce