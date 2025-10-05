Il santacrocese Carmelo Basile eletto presidente nazionale degli Elettronici della Cna

Un importante riconoscimento per il territorio ragusano arriva dal mondo dell’artigianato e delle piccole imprese: Carmelo Basile, dirigente della Cna territoriale di Ragusa e originario di Santa Croce Camerina, è stato eletto nuovo presidente nazionale degli Elettronici della Cna.

Si tratta di un incarico di rilievo a livello nazionale che premia l’esperienza e la competenza di Basile nel settore degli impianti elettronici, un comparto che comprende attività di installazione, collaudo e manutenzione di sistemi che spaziano dagli impianti radiotelevisivi alle antenne, dai sistemi di sicurezza e videosorveglianza alle telecomunicazioni.

Nel suo primo intervento da presidente, Basile ha espresso grande soddisfazione:

“Sono onorato di ricoprire questo ruolo e ringrazio la Cna territoriale di Ragusa per la fiducia accordatami, così come la Cna nazionale che ha riconosciuto al nostro territorio la capacità di guidare un mestiere così importante. Le sfide che ci attendono sono numerose: innovazione, sviluppo delle tecnologie e valorizzazione delle eccellenze”.

Basile ha voluto porre l’accento sull’importanza di avvicinare i giovani a un mestiere in continua evoluzione, capace di coniugare tecnologia e artigianato:

“Vogliamo che i ragazzi diventino non solo consumatori di tecnologia, ma anche creatori e leader nello sviluppo di questo settore. Come Cna intendiamo rafforzare il dialogo con le scuole per mostrare la bellezza e il fascino del nostro lavoro. Artigiani e piccole imprese continueranno a crescere insieme, con spirito di collaborazione e innovazione”.

Il nuovo presidente ha poi sottolineato la necessità di normative aggiornate e strumenti di tutela per gli operatori del settore e per i clienti, in un mercato dove la tecnologia evolve rapidamente e gli impianti diventano sempre più “intelligenti”.

“La nostra associazione è presente in diversi comitati istituzionali dove possiamo portare le istanze raccolte dai nostri associati. Da presidente regionale degli impiantisti Cna Sicilia sento forte la responsabilità di rappresentare un territorio che ha dimostrato competenza e visione. Ora spetta a noi lavorare con dedizione, passione e impegno”.

Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici della Cna territoriale di Ragusa. Il presidente Giampaolo Roccuzzo e il segretario territoriale Carmelo Caccamo hanno dichiarato:

“Questa elezione mette in evidenza, ancora una volta, le peculiarità della nostra Cna, che nel tempo ha saputo far crescere una classe dirigente qualificata. Auguriamo buon lavoro a Carmelo Basile, certi che saprà rappresentare con competenza il nostro territorio e ottenere risultati sempre più importanti”.

Con questa nomina, il nome di Santa Croce Camerina e della provincia di Ragusa entrano nel panorama nazionale dell’artigianato tecnologico, confermando la vitalità e la capacità di leadership di un territorio che continua a distinguersi per professionalità e innovazione.

