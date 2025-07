Il ricordo di Peppe Ottaviano fra sport e amicizia: a Donnalucata, il memorial

Ad aggiudicarsi il primo memorial “Peppe Ottaviano” è stata la squadra “Autofficina Boscarino” che ha partecipato assieme ad altre sette all’appuntamento sportivo che tre amici del dottore in legge sciclitano hanno voluto dedicare al quarantenne ucciso barbaramente il 12 maggio del 2024 nella sua casa di famiglia sita nel centro storico di Scicli. Se a tutt’oggi non si conoscono gli assassini o l’assassino del giovane visto che la Procura ed i carabinieri stanno lavorando dettagliatamente alle indagini, si conosce l’amore che tante persone hanno manifestato verso la vittima e verso la famiglia. E proprio l’affetto ha mosso gli organizzatori a promuovere l’evento sportivo che si è tenuto nell’area giardinata attrezzata di campo di calcio della Riviera di ponente a Donnalucata.

A volere l’evento tre amici del giovane, Giulio Occhipinti, Angelo Tasca e Valentino Decaro e naturalmente la famiglia con la mamma Giusy Sgarlata e la sorella di Peppe, Adele, la zia Luisa ed i cugini. E’ stata la festa dello sport, della solidarietà, della condivisione di un dolore e di un ricordo che non andrà a finire, sicuramente, all’interno di un cassetto. Per Peppe Ottaviano tanto è stato fatto: il 12 maggio scorso una Messa in suffragio ha portato nella chiesa di San Bartolomeo tantissime persone, fra parenti ed amici, ora il memorial di calcio che ha richiamato tanti giovani attorno al pallone. Nel ricordo dell’amico l’evento amatoriale sarà ripetuto nei prossimi anni forte della passione per il calcio che animava il quarantenne, grande tifoso dei rosanero, la squadra del Palermo calcio.

