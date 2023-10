Il Ragusa Calcio vince contro il real Casalnuovo

ll Ragusa è riuscito a sconfiggere il Real Casalnuovo con un punteggio di 3-1. Il Ragusa è passato in vantaggio al 38° minuto con una rete segnata da Romano. Il Real Casalnuovo è riuscito a pareggiare con un rigore all’inizio della ripresa. Nonostante il pareggio, il Ragusa ha continuato a lottare e alla fine è riuscito a segnare due gol nel finale, con reti di Porcaro su assist di Garufi e di Khoris, che aveva sostituito Manfrellotti. Questa vittoria è stata importante non solo per la classifica, ma anche perché ha dato fiducia all’intero gruppo e ha dimostrato loro di avere il potenziale per vincere. L’allenatore, Giovanni Ignoffo, ha elogiato l’impegno di tutto il gruppo, compresi i sostituti che sono entrati in campo durante la partita.

L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, poiché il formato del campionato non consente di rilassarsi troppo, e la squadra sta già pensando alla prossima partita contro il Canicattì.