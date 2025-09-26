Il presidente Schifani alla FAM di Ragusa: “Pronti a sostenere le imprese siciliane contro i dazi Usa”. Sorpreso dalle tecnologie del polo avicolo modicano

RAGUSA – La Regione Siciliana è pronta a intervenire per proteggere il comparto agroalimentare qualora venissero imposti nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Lo ha assicurato il presidente Renato Schifani durante la sua visita, oggi pomeriggio, alla Fiera Agroalimentare Mediterranea (FAM) di Ragusa, che quest’anno celebra la sua 50ª edizione.

«Stiamo ipotizzando misure compensative a sostegno del settore agroalimentare, augurandoci di non doverle attuare – ha dichiarato Schifani –. Siamo pronti a impegnare risorse finanziarie perché a noi interessa la crescita dell’economia regionale e, in particolar modo, di queste filiere che sono strategiche per lo sviluppo del territorio».

Presenza istituzionale e tecnologia in agricoltura e nel polo avicolo modicano

Accolto dal sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, dal presidente del Libero Consorzio comunale Maria Rita Schembari e dal presidente del Consorzio interprovinciale allevatori Giovanni Campo, oltre che da deputati regionali e rappresentanti locali, Schifani ha sottolineato l’importanza della presenza delle istituzioni a fianco delle imprese.

«È un momento necessario – ha spiegato – Anche per noi rappresentanti delle istituzioni, queste visite sono formative: qui possiamo toccare con mano come la tecnologia stia trasformando l’agricoltura, migliorando quantità e qualità del prodotto».

Un settore che cresce e guarda ai mercati

Il governatore ha ricordato che agricoltura, zootecnia e turismo restano pilastri dell’economia siciliana: «Gli indicatori del PIL regionale sono in crescita, e la competitività si misura anche dalla capacità di aggiornarsi e stare sul mercato». Schifani è rimasto particolarmente colpito da confronto avuto con alcuni produttori del polo avicolo modicano, in particolare con Avimed, per le tecnologie innovative utilizzate che hanno portato l’azienda a produrre “l’uovo liquido”, ovvero l’uovo in brik, pronto già per essere cucinato. Lo si produce attraverso un impianto ipertecnologico, unico nel Sud Italia e all’interno di una filiera chiusa e controllata.

Schifani ha citato anche il progetto del cargo dell’aeroporto di Comiso, sul quale la Regione sta lavorando: «Dopo aver incontrato i produttori al mercato di Vittoria, stiamo portando avanti questo sogno per garantire nuovi canali di esportazione alle nostre eccellenze».

La FAM come simbolo di identità

Il presidente ha infine lodato la lunga storia della Fiera agroalimentare: «Con le sue radici storiche e il traguardo della 50ª edizione, la FAM rappresenta un profondo legame fra comunità e territorio, sintesi delle eccellenze agroalimentari di un’area che vanta produzioni di altissimo livello in agricoltura e allevamento. La nostra politica agricola e zootecnica mira a salvaguardare e valorizzare questa identità per favorire la competitività e sostenere l’intera filiera».

