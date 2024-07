Il Porto Turistico di Marina di Ragusa diventa anche porto passeggeri. Firmato il decreto dalla Regione. Prossimo passo collegamento con Malta

Finalmente ci siamo. Il porto turistico di Marina di Ragusa da ieri sera non è solo turistico ma anche un porto passeggeri. Ieri sera il presidente della Regione, Renato Schifani, ha firmato il relativo decreto che permette di “trasformare” il porto da solo turistico a turistico-passeggeri. Questo importante passaggio, praticamente inseguito ormai da mesi, darà il via alla possibilità di poter effettuare la tratta con il catamarano tra Marina di Ragusa e Malta e chissà che in futuro non si possano immaginare anche altre tratte, ad esempio con la Tunisia. Ad annunciare la notizia è stato l’on. Giorgio Assenza intervenendo questa sera in fase d’apertura del premio Ragusani nel Mondo.

Il magnate maltese Paul Gauci che ha di recente acquisito le quote di maggioranza della società che gestisce il porto turistico, e adesso anche passeggeri, di Marina di Ragusa, ha attivato anche la società RagusaXpress che ha già fatto le prove d’attracco a gennaio scorso proprio al porto di Marina. Insomma a breve ci saranno interessanti novità e probabilmente sarà una tensostruttura che sarà allocata al porto per offrire una temporanea stazione di partenza e arrivo e anche per allocare gli uffici, ad esempio come la dogana e la polizia di frontiera, per consentire l’espletamento del servizio.

