Ecco le prime foto del "Ragusa Xpress" il catamarano che nei prossimi mesi, si parla già della prossima stagione primaverile, collegherà in modo "express" il porto turistico di Marina di Ragusa all'isola di Malta. E' in fase di costruzione in uno dei cantieri navali più attrezzati di Malta. Sarà un gioiellino di tecnologia moderna e comfort. E' una delle idee di Paul Gauci, il magnate che ha acquisito la struttura portuale della frazione marinara di Ragusa assieme ad una cordata di imprenditori anche locali. Secondo la nuova amministrazione del porto, c'è l'intendimento di attivare il collegamento rapido con Malta, iniziando al momento solo con i passeggeri, per favorire maggiormente gli scambi tra le due isole.

























Obiettivo dichiarato è quello di operare questa tratta con catamarani veloci in grado di fare concorrenza al servizio della Virtu Ferries attualmente operativo da e per Pozzallo. Insomma nuove prospettive per il porto turistico di Marina di Ragusa che già questa estate ha visto un incremento notevole di clienti maltesi. Secondo i beninformati, Gauci sarebbe arrivato al porto di Marina questa estate più volte in elicottero atterrando nella piazzola elisuperficie presente nella struttura per già coordinare i primi interventi in vista di un nuovo rilancio. Tra le varie attività, avrebbe intenzione di sviluppare unità abitative e negozi nelle aree ancora inutilizzate attorno al porto turistico, nonché ammodernare la zona del cantiere per le riparazioni navali. Il porto avrà sempre più un'attività mirata all'internazionalità.