Vittoria: ladri svaligiano la cassaforte dell’iperstore di contrada Boscopiano, colpo da 60 mila euro

Un colpo da circa 60.000 euro quello messo a segno nel cuore della notte tra domenica e lunedi da qualcuno che ha scassinato una cassaforte interna agli uffici di un iperstore in contrada Boscopiano a Vittoria.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un singolo o di un gruppo di malviventi. L’ azione notturna è avvenuta indisturbata; sono stati i gestori dell’iperstore ad accorgersi di quanto avvenuto, nella mattinata di lunedì, quando si sono recati al lavoro per aprire il punto vendita.

Sulle modalità del furto con scasso e per risalire all’identità del o dei malviventi, indagini in corso dei militari dell’Arma intervenuti sul posto per i rilievi del caso. E’ presumibile di sia trattato di un colpo ben pianificato e messo a segno da specialisti.

