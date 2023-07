Il Pedibus arriva anche a Modica: un progetto innovativo per il bene dei bambini e dell’ambiente

Un vento di innovazione sta soffiando anche su Modica, grazie all’iniziativa dell’Assessore alle Politiche Educative, Chiara Facello, che si impegna a portare nella città il progetto del “Pedibus“. Questo servizio, ampiamente riconosciuto per la sua valenza sociale e pratica, offre un’opportunità preziosa sia per i bambini che per la comunità locale.

Ma cos’è esattamente il “Pedibus”?

Si tratta di un sistema di accompagnamento collettivo, dove gruppi di alunni vengono condotti a piedi da volontari adulti lungo il tragitto casa-scuola attraverso percorsi prestabiliti. Gli accompagnatori volontari sono scelti anche tra i percettori di reddito, che avranno il compito di svolgere questa importante funzione giornaliera. Questa scelta non solo coinvolge gli adulti nella comunità, ma è anche un modo per garantire un senso di responsabilità e condivisione nei confronti dei più piccoli.

Le motivazioni dietro la volontà di implementare il Pedibus sono diverse e tutte meritevoli. Innanzitutto, il progetto ha una funzione socio-educativa di prim’ordine. Durante il percorso a piedi verso la scuola, i bambini hanno l’opportunità di socializzare tra di loro, sviluppando relazioni positive e amicizie durature. Inoltre, l’esperienza del Pedibus insegna loro a conoscere meglio il territorio in cui vivono, promuovendo un legame più profondo con la propria città.

L’autonomia è un altro aspetto cruciale che il Pedibus aiuta i bambini a sviluppare. Lungo il tragitto, imparano a muoversi in maniera indipendente, guadagnando fiducia nelle loro capacità. Questo senso di responsabilità li aiuta anche ad apprendere regole importanti sulla sicurezza stradale, rendendoli cittadini più consapevoli e attenti.

Il Pedibus risolve anche un problema comune: quello dei genitori che, per impegni di lavoro o altre ragioni, non possono accompagnare i propri figli a scuola ogni giorno. Grazie a questo servizio, i genitori possono sentirsi tranquilli sapendo che i loro bambini sono al sicuro sotto la guida di adulti affidabili e attenti lungo il tragitto scolastico.

Come funziona?

Il funzionamento del Pedibus è simile a quello di un autobus di linea. Parte da un capolinea e segue un percorso stabilito, fermandosi alle “fermate” lungo il cammino per raccogliere i piccoli passeggeri. Il servizio rispetta un orario prefissato, garantendo puntualità e regolarità nelle operazioni quotidiane.

Il successo del Pedibus ha già avuto un forte impatto in altre parti d’Italia e d’Europa, dimostrando quanto sia un’idea valida ed efficace. Questo progetto innovativo ha ottenuto l’approvazione del Sindaco Maria Monisteri, che riconosce il suo potenziale positivo per la comunità di Modica.

La sua valenza sociale ed ecologica non può essere sottovalutata. Il Pedibus riduce l’uso delle auto private per il trasporto scolastico, contribuendo a diminuire l’inquinamento e migliorando la qualità dell’aria che i bambini respirano.