Il nuovo corso di Forza Italia a Scicli: Giannone guida la riorganizzazione del partito

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Al neo commissario azzurro Enzo Giannone il compito di fare da pontiere fra gli azzurri rimasti all’interno del partito di Forza Italia, i simpatizzanti ed il territorio tutto. Nella prima riunione, nel ruolo che gli ha affidato il segretario provinciale Giancarlo Cugnata, idee chiare per continuare nel lavoro avviato da anni. Ascolto, dialogo e confronto per lavorare ad una programmazione del presente e del futuro. A Scicli, ieri, presenti responsabili provinciali del partito, amministratori e consiglieri che si rifanno a Forza Italia. Tutti presenti a sostegno di quanto sta accadendo in città con le dimissioni del segretario Guglielmo Cartia e la “dipartita” di consiglieri comunali Sabrina Micarelli ed Andrea Di Benedetto. La partecipazione ai lavori dei due consiglieri della lista Obiettivo Comune (vicina al sindaco Mario Marino), Salvatore Causarano e Deborah Iurato farebbe pensare (condizionale al momento è d’obbligo) ad un avvicinamento al partito azzurro da parte di questa espressione civica in vista delle amministrative del 2027. “Abbiamo affrontato temi strategici riguardanti lo sviluppo della città, il rilancio delle borgate marinare, le infrastrutture, il turismo, la valorizzazione ambientale e le opportunità legate agli importanti finanziamenti già destinati al territorio comunale – spiega il commissario Enzo Giannone, assessore della giunta Marino – particolare attenzione è stata rivolta alla necessità di rafforzare il lavoro politico e amministrativo a sostegno del progetto guidato dal sindaco Mario Marino, con l’obiettivo di accompagnare concretamente la crescita della comunità locale nei prossimi anni”. L’assenza del commissario regionale Nino Minardo è stata motivata con improrogabili impegni istituzionali che lo hanno tenuto lontano da Scicli fisicamente ma non certo con il cuore e con l’impegno verso una città a cui è particolarmente legato da anni assicurando che presto incontrerà il gruppo dirigente e i simpatizzanti del territorio. “La grande partecipazione registrata rappresenta un segnale importante di entusiasmo, attenzione e voglia di costruire insieme una presenza politica sempre più forte, credibile e radicata sul territorio – conclude Enzo Giannone – ringrazio coloro che hanno partecipato all’incontro da quale è emerso, con chiarezza, la volontà di continuare a lavorare con spirito unitario e costruttivo per il bene di Scicli e delle sue borgate, affrontando con serietà le sfide future e trasformando le opportunità già esistenti in risultati concreti per la comunità.”

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