Il Modica Calcio rafforza il proprio percorso giovanile con un gradito ritorno: Salvatore Misseri torna a vestire i colori rossoblù

Centrocampista dai piedi “educati”, dinamico e dotato di una buona dose di carisma, Misseri è un volto noto per la piazza modicana. Dopo essere stato protagonista nella storica doppietta campionato-coppa in Promozione, ha indossato la maglia rossoblù anche nel primo anno in Eccellenza, confermandosi tra i giovani più promettenti del panorama calcistico locale.

Cresciuto calcisticamente proprio a Modica, tra le fila dell’Academy Modica – Airone Calcio, il suo ritorno rappresenta un importante tassello per il progetto tecnico della società.

Nelle ultime stagioni, Misseri ha maturato esperienze significative in Eccellenza Toscana con le maglie della Geotermica e della Fratres Perignano, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e personale.

Ora il ritorno nella “sua” città, con l’obiettivo di dare il massimo in Eccellenza siciliana, indossando con orgoglio i colori del Modica Calcio.

