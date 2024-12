Il messaggio di auguri della CGIL di Ragusa per un Natale di riflessione e solidarietà, in un anno lavorativo particolarmente difficile

Un anno difficile per tutti i lavoratori. Lo definisce così il Segretario provinciale della CGIL, Giuseppe Roccuzzo, che ha voluto condividere un messaggio ricco di speranza e determinazione in occasione delle festività natalizie, sottolineando il valore del lavoro e della comunità sindacale. Attraverso i suoi auguri, Roccuzzo non solo esprime vicinanza ai lavoratori ma traccia anche un impegno concreto per affrontare le sfide che il 2025 porterà con sé.

Un Natale di riflessione e responsabilità

Roccuzzo, che si trova a vivere il suo primo Natale come Segretario Provinciale, considera il nuovo incarico una missione di grande responsabilità. Ha ribadito che rappresentare i lavoratori significa impegnarsi ogni giorno per dare voce alle loro necessità e tutelarne i diritti, specialmente in un contesto economico e sociale complesso come quello attuale.

Un bilancio del 2024: crisi e resilienza

Il 2024, secondo il Segretario, è stato un anno particolarmente difficile, segnato da precarietà lavorativa, salari insufficienti e condizioni insostenibili. Roccuzzo ha puntato il dito contro politiche economiche che hanno trascurato la dignità del lavoro e ha evidenziato la necessità di affrontare queste problematiche come priorità strutturali.

L’impegno della CGIL per il 2025

Guardando al futuro, il Segretario ha promesso un rinnovato impegno per mettere al centro i bisogni reali dei lavoratori. Tra gli obiettivi principali per il 2025, ha citato il rafforzamento del dialogo con le istituzioni locali e con il tessuto economico per creare condizioni di lavoro più inclusive e dignitose. Per Roccuzzo, il benessere dei lavoratori è strettamente legato alla salute dell’economia locale e degli enti pubblici.

Un sindacato vicino e presente

Il Segretario ha sottolineato l’importanza di un sindacato che non sia solo un luogo di tutela nelle difficoltà, ma anche un punto di riferimento nella vita quotidiana dei lavoratori. Ha dichiarato: “Dietro ogni diritto c’è una persona, e dietro ogni persona c’è una storia che merita rispetto”, evidenziando il valore dell’ascolto e della condivisione.

Un augurio di unità e speranza

Concludendo il suo messaggio, Roccuzzo ha lanciato un forte invito all’unità e alla collaborazione per costruire un futuro più giusto e inclusivo. Ha augurato un 2025 ricco di tutele, diritti e dignità per tutti i lavoratori, confermando la volontà della CGIL di Ragusa di essere al fianco di chi, con il proprio impegno, contribuisce alla crescita del territorio.

