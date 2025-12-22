Il maltempo non ferma la solidarietà: Giocattoli in Movimento, Modica risponde “presente”

Un successo che va oltre il maltempo. Nonostante le condizioni meteo avverse degli ultimi giorni, la manifestazione “Giocattoli in Movimento 2025” ha registrato una partecipazione significativa a Modica, trasformando viale Medaglie d’Oro, nei pressi del Parco Giochi, in un luogo di incontro, condivisione e sorrisi.

L’iniziativa, promossa dal gruppo territoriale cittadino, ha visto la presenza di diverse decine di famiglie, coinvolte in un momento di scambio solidale dedicato ai più piccoli. Numerosi bambini hanno ricevuto giocattoli e, a loro volta, ne hanno portati altri, dando vita al tradizionale e simbolico scambio del riuso, cuore pulsante della manifestazione.

Un messaggio di solidarietà e sostenibilità

«Anche quest’anno non abbiamo voluto mancare di organizzare questo momento – ha dichiarato il rappresentante cittadino Saro Tribastone –. Crediamo fortemente in questa manifestazione di solidarietà e sostenibilità che il Movimento porta avanti da diversi anni, condividendo la filosofia del riuso e dell’economia circolare».

Parole che raccontano lo spirito dell’iniziativa: non solo un evento per bambini, ma un’occasione educativa che invita le famiglie a riflettere sul valore degli oggetti, sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza della condivisione.

Partecipazione oltre le difficoltà

Il maltempo non ha fermato l’entusiasmo dei cittadini. «Nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli – ha aggiunto Tribastone – in tanti si sono avvicinati e hanno apprezzato l’iniziativa». Un segnale chiaro di quanto eventi di questo tipo siano sentiti dalla comunità modicana.

“Giocattoli in Movimento” si conferma così un appuntamento capace di unire generazioni, rafforzare il tessuto sociale e promuovere valori positivi attraverso gesti semplici ma profondi.

© Riproduzione riservata