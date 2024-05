Il Liceo “Fermi” di Ragusa primo classificato ai campionati studenteschi di biliardo specialità carambola

Gli studenti ragusani conquistano il titolo nazionale nella specialità carambola ‘libera’ ai campionati studenteschi disputati a Cervia l’11 e 12 maggio.

A primeggiare nella competizione individuale è Lorenzo Fiore, un giovane talento che si è già distinto piazzandosi 2⁰ nel circuito regionale juniores della specialità ‘3 sponde’, che vince tutti i suoi incontri.

Nella competizione a squadre il Fermi di Ragusa, Carla Di Quattro, Samuele Ferraro e Lorenzo Fiore ha avuto la meglio in un’avvincente finale, sul liceo Foscolo di Canicattì.



Grande soddisfazione per il Dirigente scolastico la prof.ssa Giovanna Piccitto che al rientro dei ragazzi si è complimentata con la squadra, per il prof. Roberto Criscione, accompagnatore dei ragazzi e referente del Progetto ‘Biliardo & Scuola’ e per l’istruttore federale Roberto Turlà.

Per il liceo Fermi si tratta del 9⁰ anno di adesione al Progetto ‘Biliardo & Scuola’ nato dalla collaborazione tra la F.I.S.B.B. Federazione italiana Biliardo e Bowling (dal 2023 Federazione riconosciuta), Coni e Licei affiliati. Il progetto dà la possibilità di conoscere e praticare lo sport del biliardo e di approfondire, tramite le dinamiche del gioco, la fisica e la geometria applicata alle traiettorie ipotizzate e successivamente eseguite. A tale scopo il liceo ha destinato alle suddette attività un’aula, dotata di un tavolo da biliardo internazionale e da quest’anno attrezzata con tecnologia all’avanguardia finalizzata allo studio dei movimenti e delle traiettorie che percorrono le biglie.

