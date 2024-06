Savita Russo, prima delle escluse alle Olimpiadi di Parigi. Per la judoka ragusana si spera ancora in un pass

Le speranze però non sono perdute. L’atleta della Koizumi judo Ecoped Scicli, potrebbe rientrare nel team olimpionico nel caso di una riallocazione di un pass che potrebbe restare vacante. Dai risultati dei tornei Continental Open, disputatisi dopo i Campionati mondiali di Abu Dhabi, è venuta una modifica alla situazione legata al possibile ripescaggio di Savita Russo (- 63 kg), passata da seconda a prima delle escluse dalla quota continentale per i Giochi olimpici di Parigi. Per la 19enne judoka siciliana, oggi bronzo europeo in carica, rimane la speranza di una riallocazione di un pass. Con sè una stagione carica di successi e di prestazioni importanti che l’hanno vista gareggiare da junior con i senjor scrivendo belle pagine di sport nel suo taccuino, in quello della società del Maestro Maurizio Pelligra e dello judo nazionale. Risultati, in particolare, arrivati nelle ultime settimane dopo le gare dei Campionati mondiali di Abu Dhabi e dei tornei Continental open che hanno messo in palio cento punti per i vincitori di ciascuna categoria, punti utili e validi per i ranking olimpici.

L’Italia è comunque già certa che andrà a gareggiare a Parigi in 11 categorie di peso individuali.

La corsa verso i giochi olimpici in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, è durata due anni con un biennio di gare di qualificazione che terminerà ufficialmente il prossimo 23 giugno. Dopo quella data si avrà la pubblicazione delle classifiche definitive. Gli azzurri che andranno a Parigi sono Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Kim Polling (70 kg), Alice Bellandi (78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Matteo Piras (66 kg), Manuel Lombardo (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Christian Parlati (90 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg).

