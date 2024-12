La Passalacqua crolla in casa del Vigarano

Forse la peggiore prestazione del campionato quella offerta dalla Passalacqua Ragusa sul parquet della Pallacanestro Vigarano, poco efficace in attacco e con una difesa non all’altezza. La differenza, se si potesse sintetizzare, sta nelle percentuali al tiro e nella incapacità delle ragusane di prendere subito le misure su Cutrupi (16 punti dei totali a referto, realizzati nei primi venti di gioco sui 28 totali di Vigarano). La cronaca racconta di Vigarano che costruisce attaccando uno contro uno ma che è anche capace di punire da fuori e la Passalacqua che fa troppa fatica. Non a creare alibi, ma la squadra, partita alle 4 del mattino da Ragusa, è arrivata a Vigarano alle 15, la nebbia ha ritardato la partenza dei voli e le giocatrici, hanno avuto solo il tempo di mangiare qualcosa per cambiarsi e dirigersi al Palavigarano. Tornando alla cronaca, è sempre Narviciute a dare maggiore sicurezza, con Labanca sotto canestro, alla manovra di attacco di Ragusa che chiude la prima frazione a +2. Al rientro in campo, quasi quattro interminabili minuti prima di vedere la prima realizzazione, con Labanca e Siciliano che tengono a galla la Passalacqua rispondendo alle incursioni di Cutrupi. Visone metterà dentro la bomba del +1 per Vigarano, un tiro ostacolato che porta le padrone di casa al riposo grande sul 28 a 27. La terza frazione si apre con il canestro di Siciliano, la ex di turno. Poi nonostante due ottimi recuperi difensivi, Ragusa sbaglia quattro tentativi da 3 consecutivi, per capire che forse è meglio tentare con le penetrazioni. Saranno vincenti quelle di Siciliano, Narviciute e Tomasoni ma quando sembra che l’inerzia giri a favore di Ragusa ci pensano ancora Cutrupi e Tintori a riportare Vigarano in vantaggio. Ci si affaccia all’ultima frazione con Ragusa sotto di 3 punti. Sarà Betta Salice, per Ragusa, a caricarsi sulle spalle la squadra e a impattare il punteggio a 4 minuti dalla fine. Il 2+1 di Labanca porta la Passalacqua a +3 ma ancora Tintori e una bomba di Valensin a un minuto a 30 secondi ricacciano Ragusa indietro, sul 50 a 48. A 59 secondi dalla fine, una dubbia decisione arbitrale con tre avversarie su Mazza, una delle quali avvinghiata alla giocatrice della Passalacqua che avrebbe potuto avviare un contropiede. Palla riconsegnata all’attacco di Vigarano mentre il cronometro scorre. Poco altro da dire. Infrazione di 24 secondi in attacco per Ragusa. Fallo immediato e rimessa laterale per le padrone di casa, ma dalla rimesse esce dai blocchi senza alcuna difficoltà Visone che segna in transizione: 52-48, ancora un attacco per Ragusa, Siciliano perde palla e le avversarie ne approfittano; fallo della stessa giocatrice di Ragusa e Vigarano vince per 53 a 48. “E’necessario tornare tutti con i piedi per terra, non ci sono alibi. Dobbiamo continuare a lavorare sui limiti – commenta secca la coach di Ragusa, Mara Buzzanca -. Una serata negativa al tiro può capitare ma allora bisogna attaccare il canestro e continuare a difendere, e stasera non lo abbiamo fatto: un atteggiamento del genere è inaccettabile”. Pallacanestro Vigarano – PASSALACQUA RAGUSA Pallacanestro Vigarano: Iannello, Tintori 7, Capasso ne, Valensin 5, Cecili, Zangara, Cutrupi 20,Grassia 6, Patriarca ne, Armillotta 2, Pepe, Visone 13 . All.Grilli Passalacqua Ragusa: Consolini 3, Tomasoni 4, Siciliano 9, Kozakova 2, Narviciute 9, Pelka 3, Salice 6, Mazza, Olodo, Labanca 12. All. Buzzanca Arbitri: Quadrelli e Spinelli Parziali: 16-18; 28-27 (12/9); 42-39 ( 14/12); 53-48 (11/9). Note. Tiri da due: Vigarano 18/36 (50%); Ragusa 17/44 (38%); Tiri da tre: Vigarano 5/17 (29%); Ragusa 2/24 (8%); Tiri liberi: Vigarano 2/6 (33%); Ragusa 8/11 (72 %); Rimbalzi: Vigarano 41, Ragusa 40; Palle perse, Vigarano 21, Ragusa 16; Palle recuperate Vigarano 7; Ragusa 11 <www.google.com/maps/search/Ragusa+11?entry=gmail&source=g>; Assist Vigarano 12, Ragusa 4.



