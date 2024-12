Virtus si prepara alla sfida contro Saronno

La Virtus Ragusa si prepara ad affrontare una sfida cruciale domenica alle 19 al PalaPadua, dove ospiterà la Robur Saronno per la quindicesima giornata di campionato. Con un bilancio identico di tre vittorie e dodici sconfitte, le due squadre condividono il quartultimo posto in classifica con Fiorenzuola, rendendo lo scontro diretto fondamentale per risollevare morale e posizioni in classifica.

Analisi della Robur Saronno

La formazione lombarda, allenata da coach Gambaro, sta attraversando un periodo di miglioramento, avendo vinto due delle ultime tre gare e sfiorato il colpo contro la Virtus Imola. Giacomo Maspero, leader esperto con trascorsi in Serie A, sarà uno dei protagonisti più temibili, grazie alla sua media di 15 punti, 6 rimbalzi e un solido 50% al tiro da due. Anche Giacomo Beretta, con il 40% da tre e 14,1 punti a partita, rappresenta una minaccia sul perimetro. Inoltre, Andrea Quinti, terzo miglior stoppatore del girone, garantisce solidità difensiva.

Virtus Ragusa: sfide e speranze

Per la Virtus, il principale ostacolo rimane il controllo delle palle perse, dove la squadra è fanalino di coda statistico. L’assenza del playmaker Ianelli, fermato da uno stiramento alla coscia, complica ulteriormente la gestione del gioco. Tuttavia, il recente debutto di Abba potrebbe fornire nuove opzioni alla squadra.

Il capitano ad interim Davide Vavoli, che ha preso le redini dopo l’infortunio di Franco Gaetano, ha sottolineato l’importanza di mantenere lo spirito combattivo:

“Non è il massimo dover diventare capitano in queste circostanze, ma farò il possibile per onorare questo ruolo. La vittoria di domenica scorsa è stata fondamentale, e dobbiamo continuare a spingere, soprattutto in queste due gare decisive contro Saronno e Capo d’Orlando”.

Aspettative per il match

Il supporto del pubblico del PalaPadua sarà fondamentale per spingere la Virtus verso una vittoria che consentirebbe di affrontare le festività natalizie con maggiore serenità. Entrambe le squadre cercheranno di sfruttare questa occasione per migliorare la loro posizione in classifica in un girone estremamente equilibrato.

