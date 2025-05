Mattia Ceccato campione nazionale di basket Under 19. Il play comisano protagonista nell’Olimpia Milano

Un giovane cestista comisano sugli scudi. Mattia Ceccato, 17 anni, ha conquistato il titolo di campione d’Italia Under 19 di basket con la maglia dell’Olimpia Milano. Il giovane cestista comisano ha giocato 17 minuti nella gara finale contro il Trento, collezionando 16 punti e quattro assist. La finale si è disputata a Roma. Determinante il suo ingresso sul parquet nel quarto tempo: Mattia Ceccato ha segnato ben 12 punti, permettendo alla sua squadra, in quel momento in vantaggio di nove punti, di dare una svolta alla partita fino al successo finale con il punteggio di 82-61.

Mattia Ceccato, a dispetto della giovane età, è uno dei giocatori più promettenti nel panorama cestistico nazionale, un play tra i più apprezzati nel panorama giovanile. Da due anni all’Olimpia e prima ancora al Bologna, è ormai un punto di riferimento fisso per la sua squadra e per la Nazionale Under 19. La fase finale del campionato Under 19 ha messo in risalto ancor di più le sue doti. Ceccato è stato determinante anche nella semifinale contro il College Borgomanero, in cui milita l’altro giovane siciliano di punta Adriano Bazan. Ceccato è stato determinante nella fase difensiva, riuscendo a bloccare Bazan ed è andato a segno in doppia cifra, con 25 punti. Il Borgomanero si è classificato al terzo posto nazionale.

Ceccato aveva conquistato lo scudetto nazionale anche lo scorso anno nella finale disputata a Chiusi. Ha vinto anche la Next Gen Cup nel 2024 e nel 2025, la medaglia d’argento agli Europei U16 e l’argento ai Mondiali U17.

Ora il giovane cestista è atteso dai play off della serie B interregionale dove attualmente milita. A luglio luglio disputerà la finale dell’Eurolega ad Abu Dhabi.

Poi ci saranno gli impegni della nazionale Under 18. L’Italia disputerà gli Europei che si svolgeranno a Belgrado dal 22 luglio al 9 agosto. A luglio sono attese le convocazioni del selezionatore Marco Sodini. Adriano Bazan e Mattia Ceccato dovrebbero essere della partita.

